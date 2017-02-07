Аваков внес в Кабмин кандидатуру на пост главы Нацполиции

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков внес кандидатуру начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергея Князева на пост главы Национальной полиции Украины.

"Сегодняшним вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева — на назначение главы Национальной полиции Украины. Премьер-министр примет решение о внесении поданной кандидатуры на завтрашнее заседание кабинета министров Украины. Я предложил эту кандидатуру по результатам проведенного по моей инициативе Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года. В комиссию конкурса мы пригласили трех международных экспертов и трех членов авторитетных неправительственных организаций", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Арсен Аваков, facebook Сергей Князев

Министр отметил, что Гройсман примет решение о внесении поданной кандидатуры на заседании Кабмина в среду, 8 февраля.

Аваков ранее объявил конкурс на должность руководителя Нацполиции. Как пояснил глава МВД, комиссия определит два-три претендента на пост главы ведомства, из них он выберет лучшего. Затем министр предложит кандидатуру Кабмину, где и назначат нового руководителя. Аваков рассчитывает, что нового главу полиции назначат в феврале 2017 года.

В середине января МВД сообщило, что на пост главы Нацполиции претендуют 64 человека, в том числе исполняющий обязанности главы ведомства Вадим Троян, глава полиции Киева Андрей Крищенко, Аброськин, Князев, Бушуев, заместитель начальника управления главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Орест Михайлецкий. В конце января Троян и Крищенко заявили, что отказались от дальнейшего участия в конкурсе.

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В ноябре прошлого года Кабинет министров Украины уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года.