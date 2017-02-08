Кабмин назначил главой Нацполиции Сергея Князева

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил новым главой Национальной полиции страны Сергея Князева.

Князев был отобран на пост главы Нацполиции на основании конкурса, который провело МВД, всего в конкурсе принимали участие 64 человека.

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Кандидатуру Князева на рассмотрение правительства внес глава МВД Арсен Аваков. "Я предлагаю и вношу на ваше рассмотрение на должность главы Нацполиции Украины генерала полиции третьего ранга Сергея Князева", — сказал он на заседании.

Глава МВД отметил, что 45-летний Князев до этого работал главой департамента уголовного розыска Нацполиции, общий стаж его работы в правоохранительных органах составляет 28 лет.

УНИАН Арсен Аваков и Сергей Князев

В ноябре 2016 года Кабинет министров уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года.