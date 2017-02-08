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    Политика

    Кабмин назначил главой Нацполиции Сергея Князева

    (обновлено: )25502
    Сергей Князев был отобран на пост главы Национальной полиции Украины на основании конкурса, который провело Министерство внутренних дел, в конкурсе принимали участие 64 кандидата.
    Сергей Князев
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил новым главой Национальной полиции страны Сергея Князева.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
    Под крылышком у Авакова. Глава Нацполиции - битва не на жизнь

    Князев был отобран на пост главы Нацполиции на основании конкурса, который провело МВД, всего в конкурсе принимали участие 64 человека.

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    Кандидатуру Князева на рассмотрение правительства внес глава МВД Арсен Аваков. "Я предлагаю и вношу на ваше рассмотрение на должность главы Нацполиции Украины генерала полиции третьего ранга Сергея Князева", — сказал он на заседании.

    Глава МВД отметил, что 45-летний Князев до этого работал главой департамента уголовного розыска Нацполиции, общий стаж его работы в правоохранительных органах составляет 28 лет.

    УНИАН
    Арсен Аваков и Сергей Князев

    В ноябре 2016 года Кабинет министров уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года.

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