Кабмину не нужно восстановление коалиции в ВР - Погребинский

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Фракция "Блок Петра Порошенко" призвала депутатов "Радикальной партии", "Самопомочи" и "Батькивщины" вернуться в коалицию для формирования конституционного большинства. С таким призывом к парламентским коллегам обратилась заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко. Она допускает, что в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе может быть введено военное положение.

Можно ли надеться, что кто-то из представителей этих фракций вернется в коалицию, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Я думаю, что это нереально. Хотя вы знаете, это и не нужно, по сути, правительству это не нужно, поскольку почти полгода, с сентября они проводят через нашу Верховную Раду практически все законопроекты, в которых заинтересовано правительство. Нет коалиции, ну, и нет, но голосование происходит разными путями, в том числе, покупкой голосов. Президент и правительство получат то, что им нужно. Зачем тогда восстанавливать?", — высказал мнение эксперт.

Ранее политолог Кость Бондаренко заявил, что парламентская коалиция сегодня — это постоянно бурлящий сосуд с броуновским движением внутри, у которого может в любой момент снести крышку, и большинство распадется.