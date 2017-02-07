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    Политика

    Кабмину не нужно восстановление коалиции в ВР - Погребинский

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    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (169)

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    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире ГС заявил, что Верховная Рада и так проголосует за все законопроекты, которые нужны правительству.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Фракция "Блок Петра Порошенко" призвала депутатов "Радикальной партии", "Самопомочи" и "Батькивщины" вернуться в коалицию для формирования конституционного большинства. С таким призывом к парламентским коллегам обратилась заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко. Она допускает, что в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе может быть введено военное положение.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Можно ли надеться, что кто-то из представителей этих фракций вернется в коалицию, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    "Я думаю, что это нереально. Хотя вы знаете, это и не нужно, по сути, правительству это не нужно, поскольку почти полгода, с сентября они проводят через нашу Верховную Раду практически все законопроекты, в которых заинтересовано правительство. Нет коалиции, ну, и нет, но голосование происходит разными путями, в том числе, покупкой голосов. Президент и правительство получат то, что им нужно. Зачем тогда восстанавливать?", — высказал мнение эксперт. 

    Ранее политолог Кость Бондаренко заявил, что парламентская коалиция сегодня — это постоянно бурлящий сосуд с броуновским движением внутри, у которого может в любой момент снести крышку, и большинство распадется.

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