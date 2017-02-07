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    Погребинский: Порошенко понимает, что восстановить коалицию в Раде нереально

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    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире ГС проанализировал, возможно ли возвращение в парламентскую коалицию "Радикальной партии", "Самопомочи" и "Батькивщины".
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Фракция "Блок Петра Порошенко" призвала депутатов "Радикальной партии", "Самопомочи" и "Батькивщины" вернуться в коалицию для формирования конституционного большинства. С таким призывом к парламентским коллегам обратилась заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко. Она допускает, что в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе может быть введено военное положение.

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    Какова вероятность возвращения в коалицию считающих себя оппозицией фракций, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    "На мой взгляд, это такой шаг скорее пиаровский, чем по сути. Потому что я думаю, что Петр Порошенко и лидеры БПП понимают, что восстановить коалицию — практически нереально. Но с точки зрения общественного мнения, я думаю, что это хорошее предложение, которое демонстрирует заинтересованность Порошенко в том, чтобы консолидировать усилия по разным вопросам", — отметил Погребинский.

    Ранее политолог Кость Бондаренко заявил, что парламентская коалиция сегодня — это постоянно бурлящий сосуд с броуновским движением внутри, у которого может в любой момент снести крышку, и большинство распадется.

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