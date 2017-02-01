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    План контактной группы предполагает отвод вооружений к 5 февраля - источник

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    Источник в контактной группе проинформировал, что проект принятого заявления предусматривает отвод в места хранения вооружений, предусмотренных минскими соглашениями, от линии соприкосновения.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Проект заявления контактной группы предусматривает отвод сторонами конфликта в Донбассе вооружений в места хранения, предусмотренных минскими соглашениями, от линии соприкосновения в проблемных зонах к 5 февраля, сообщил РИА Новости источник в контактной группе.

    Авдеевка
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Будни Авдеевки: бронетехника, пункты обогрева, эвакуация жителей

    "Проект заявления контактной группы предусматривает отвод в места хранения вооружений, предусмотренных минскими соглашениями, от линии соприкосновения в проблемных зонах. Предварительно, крайняя дата такого отвода значится 5 февраля", — сказал источник.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

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