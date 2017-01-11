Кабмин соберется на первое в 2017 году заседание

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров в среду, 11 января, соберется на первое в 2017 году заседание, сообщает пресс-служба правительства.

Заседание начнется в 11:00 под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана.

В частности, первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив выступит с докладом о внесении изменений в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для гармонизации национальных стандартов с международными и европейскими.

В повестке дня указывается, что в ходе заседания будут рассмотрены кадровые вопросы, а также министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак отчитается о проведении служебного расследования относительно действий председателя Госэкоинспекции Андрея Заики.

Все вопросы повестки дня первого заседания в наступившем году доступны здесь.

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Предыдущее заседание Кабмина состоялось 28 декабря 2016 года. Тогда правительство приняло решение реструктуризировать долг Одесского припортового завода перед НАК "Нафтогаз Украины". План реструктуризации предусматривает погашение долга равными частями с 1 апреля 2017 года в течение двух лет без начисления процентов.