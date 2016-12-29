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Кабмин одобрил выделение "Украинским железным дорогам" почти $600 млн

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Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (150)

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Согласно данным, проектом акта предлагается принять решение, которое позволит "Укрзализныце" осуществлять расходы на первоочередные направления плана капитальных инвестиций в 2017 году в размере 16 миллиарда гривен.
Флаг Украины на фоне здания Кабинета министров.
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров одобрил выделение компании "Украинские железные дороги" 16 миллиардов гривен на реализацию в 2017 году программы капитальных инвестиций.

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"Проектом акта предлагается принять решение, которое позволит "Укрзализныце" осуществлять расходы на первоочередные направления плана капитальных инвестиций в 2017 году в размере 16 миллиарда гривен", — сообщил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, представляя соответствующий проект решения.

Деньги пойдут на модернизацию подвижного состава и обновление основных фондов компании.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман в среду представил план приоритетов правительства на 2017-2020 годы.

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