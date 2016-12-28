Кабмин дал Фонду гарантирования вкладов кредит почти на 9 млрд грн

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров решил выделить Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) кредит на сумму 7,941 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 28 декабря №1003, текст которого размещен на Правительственном портале.

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"Министерство финансов с целью предоставления кредита ФГВФЛ осуществляет выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7 млрд 941 млн грн со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 10% годовых в обмен на векселя, выданные Фондом на тех же условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя", — указывается в документе.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил Министерству финансов в рамках программы докапитализации национализированного "ПриватБанка" на 116,8 млрд грн выпустить на половину суммы облигации внутреннего государственного займа с привязкой к курсу доллара (индексированные ОВГЗ). Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.