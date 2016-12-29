Порошенко, Гройсман и чистая номенклатура. Что они открыли в 2016 году

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Нынешний год президент Петр Порошенко начал с открытия школ. 11 января он побывал на открытии новой школы в селе Соколов Тернопольской области. "Для меня и для всех нас эта школа символизирует реформирования и изменения в государстве", — сказал Порошенко на церемонии открытия.

По словам президента, завершить строительство удалось благодаря реформе децентрализации.

14 мая Порошенко открыл школу в Святогорске Донецкой области, назвав это учебное заведение оплотом украинства на Донбассе.

"Начало восстановления на Донбассе надо делать с инвестиций в образование, и эта школа является символом его восстановления", — подчеркнул глава государства.

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Порошенко анонсировал, что до конца года на Донбассе будет возобновлена 21 школа. Украинское фото Гройсман и Кличко выпили глинтвейна на Софийской площади в Киеве

Также в сентябре президент побывал на открытии детсада в поселке Слобожанское Днепропетровской области. По его словам, "это не просто детский сад, это символ децентрализации".

Глава государства подчеркнул, что именно с детского сада закладывается патриотизм и любовь к родине.

Кроме школ и детсадов, в 2016 году Порошенко открыл новую станцию метро "Победа" в Харькове, а на Львовщине — новый завод, а также газовое месторождение.

Так, 3 ноября в рамках рабочей поездки во Львовскую область президент принял участие в открытии завода ООО "Бадер Украина" и запуска производства. Глава государства назвал открытие этого предприятия "ярким символом возрождения Украины".

При этом он отметил, что "если в 2014 году много иностранцев имели сомнение в том, чтобы инвестировать в Украину, то сейчас они убедились в том, что их решение было правильным".

Также в декабре президент открыл новую телевышку на горе Карачун около Славянска Донецкой области.

"Мы можем констатировать, что задача по восстановлению вещания украинских телеканалов на Донбассе начинает воплощаться", — отметил президент.

За год Порошенко передал военным две партии военной техники. В частности, 23 августа президент передал личному составу ВСУ 141 единиц вооружения и военной техники, а в октябре еще более 150.

Среди средств, которые были переданы военным, в частности бронетранспортеры, боевые машины пехоты, подвижные пункты разведки и управления, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки, зенитно-ракетные комплексы, модернизированные танки Т-64 и Т-80, большегрузные автомобили КрАЗ, артиллерийское вооружение, другое вооружение и средства тылового обеспечения, радиолокационные станции, вертолет Ми-8, истребители МИГ-29 и СУ-27, новые грузовые автомобили повышенной проходимости.

Что касается премьера Владимира Гройсмана, то в 2016 году он успел открыть новую газовою скважину, дом, лабораторию и завод, а также посетить пожарно-спасательную часть №13 в Киеве.

Так, 17 мая Гройсман принял участие в торжественном открытии нового лабораторно-производственного комплекса "Интерхим" в Одесской области и пообещал убрать с отечественного фармацевтического рынка монополистов. Сообщалось, что в рамках инвестиционного проекта стоимостью 42 миллиона евро здесь появится 139 новых рабочих мест.

В сентябре премьер дал старт бурению перспективной скважины №900 на Шебелинском газовом месторождении в Харьковской области, а в октябре в Белой Церкви открыл новый завод по производству минудобрений.

"Мы заложили новое бурение скважины, которая является очень и очень важной для нашей энергонезависимости. И более того, как говорят специалисты, у них огромный оптимизм относительно этих запасов газа на этом месторождении, мы сможем увеличивать энергонезависимость", – говорил Гройсман.

Он также заверил, что правительству удалось прекратить процесс уничтожения предприятий, которые работали над энергонезависимостью, в частности, "Укргаздобыча", теперь начата модернизация предприятия ради увеличения добычи собственного газа государственной компанией.

"В течение десятилетий в Украине делалось все, чтобы уничтожить добычу собственного газа. Наше правительство остановило этот процесс. И сейчас мы хотим за 5 лет нарастить добычу до 7 миллиардов кубометров газа в год", — заявлял глава Кабмина.

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Напомним, "Шебелинкагаздобыча" объединяет 36 месторождений в Харьковской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях. Они обеспечивают более 40% внутренней добычи газа в Украине.

В декабре премьер побывал на открытии дома в Черновцах, а также посетил Государственную пожарно-спасательную часть №13 в Киеве.

Так, 27 декабря в ходе визита на пожарно-спасательную часть премьер пообещал сотрудникам ГСЧС увеличение заработной платы в 2017 году.

"Мы недавно приняли бюджет на 2017 год и заложили в нем рост заработной платы для вас", — заверил глава правительства.

По его словам, те, у кого зарплата составляла 3000 гривен, с 1 января будут получать 5000 гривен.

По данным из открытых источников интернет