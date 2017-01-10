Кабмин ограничил полномочия правления "Нафтогаза"

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Полномочия правления НАК "Нафтогаз" ограничены Кабинетом министров в новой редакции устава компании, пишет "Экономическая правда".

"Документом ограничиваются полномочия правления "Нафтогаза": отныне ключевые решения о назначении членов правления всех дочерних ПАО ("Укртрансгаз", "Укртранснафта", "Укргазвыдобування" — Ред.), отстранение их от должностей и т.п., требуют согласования с наблюдательным советом НАКа", — говорится в сообщении.

Согласно данным СМИ, все директора дочерних предприятий "Нафтогаза" с 31 декабря должны быть членами правления в обязательном порядке.

Ранее "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение о привлечении кредита под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа.

Также сообщалось, что Кабинет министров принял решение реструктуризировать долг Одесского припортового завода (ОПЗ) перед НАК "Нафтогаз Украины" на два года.

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