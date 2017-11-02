В Каталонии соревновались в возведении "замков из людей"

В Каталонии прошли традиционные соревнования по возведению "человеческих замков". Они состоялись в рамках празднования Дня всех святых на центральной площади муниципалета Вильяфранка-дель-Пенедес.

Лучшие кадры соревнований — в подборке РИА Новости Украина.

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Напомним, парламент Каталонии в минувшую пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой в автономии будет фактически введено прямое правление Мадрида.