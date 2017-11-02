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    Фотоленты

    В Каталонии соревновались в возведении "замков из людей"

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (223)

    (обновлено: )30
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    REUTERS Juan Medina
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    REUTERS Juan Medina
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    REUTERS Juan Medina
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    REUTERS Juan Medina
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    REUTERS Juan Medina
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    REUTERS Juan Medina
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    REUTERS Juan Medina
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    REUTERS Juan Medina
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    REUTERS Juan Medina
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    REUTERS Juan Medina
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    REUTERS Juan Medina
    Фестиваль Кастелей: как в Каталонии строят замки из людей
    REUTERS Juan Medina

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    В Каталонии прошли традиционные соревнования по возведению "человеческих замков". Они состоялись в рамках празднования Дня всех святых на центральной площади муниципалета Вильяфранка-дель-Пенедес.

    Лучшие кадры соревнований — в подборке РИА Новости Украина.

    Читайте также: Политический кризис в Испании и провокация европейского радикализма

    Напомним, парламент Каталонии в минувшую пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой в автономии будет фактически введено прямое правление Мадрида.

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