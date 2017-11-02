наверх
02.11.201711:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Наметились проблемы с урегулированием каталонского кризиса

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (222)

    17110
    Отстраненный со своего поста Мадридом лидер Каталонии Пучдемон заявил, что согласился на проведение внеочередных выборов, назначенных центральным правительством Испании в Каталонии, и не будет просить политического убежища в Бельгии.
    Глава Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
    REUTERS Albert Gea

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Отстраненный от власти глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей, и хочет вернуться в Каталонию, если Мадрид предоставит ему некие "гарантии", сообщает ВВС.

    Флаг Каталонии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Двоевластие или независимость: что ждет Каталонию?

    Как известно, Пучдемон и несколько экс-министров его правительства накануне прибыли в Брюссель.

    По словам бывшего лидера Каталонии, у испанского суда нет оснований для возбуждения дела о попытке переворота против него и его министров, а угрозы в их адрес говорят об "агрессии Мадрида". "Если власти Испании хотят продолжать выполнять свой план с помощью насилия, это их решение", отметил Пучдемон.

    Пучдемон также сказал, что не пытался избежать правосудия после того, как государственный прокурор Испании рекомендовал предъявить ему обвинения в мятеже. Он не уточнил, как долго будет оставаться в Бельгии, добавив, что вернется в Каталонию, когда получит "гарантии" от испанских властей.

    Во вторник Конституционный суд Испании заблокировал провозглашение независимости региональным парламентом Каталонии, сделанное в пятницу, сообщает El Pais. Через несколько часов после того, как парламент Каталонии проголосовал за одностороннее провозглашение независимости, правительство Испании распустило парламент, уволило правительство и назначило дату новых региональных выборов на 21 декабря, передает Радио Свобода.

    По словам Пучдемона, он готов признать результаты выборов в Каталонии, которые Мадрид назначил на 21 декабря.

    Напомним, после сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сорайю Саенц де Сантамарию назначили временной главой женералитата (правительства) Каталонии вместо смещенного Пучдемона.

    Андрей Манчук
    Андрей Манчук / Facebook
    Манчук о независимости Каталонии: почему одним можно, а другим нет?

    Ранее Верховный суд Испании вызвал спикера парламента Каталонии Карме Форкадела, а также пять других высокопоставленных законодателей региона, чтобы они дали показания 2 и 3 ноября. В понедельник Государственный прокурор Испании выдвинул обвинения против каталонских лидеров в мятеже и подстрекательстве к отделению от Испании.

    В частности, как отмечают европейские СМИ, генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса, выступая перед журналистами, рассказал, что каталонские чиновники и политики обвиняются в трех преступлениях, зафиксированных в Уголовном кодексе Испании — мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. При этом он не сказал, против кого конкретно выдвигается то или иное обвинение.

    Напомним, референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем. В свою очередь, США высказали поддержку властям Испании по каталонской проблеме, заявив, что считают Каталонию частью испанской территории.

    Наряду с этим, как пишет обозреватель La Vanguardia Карлес Кастро, "у территориальных конфликтов есть одно пагубное свойство — они сами себя подпитывают: чем больше одна из сторон радикализирует свои призывы и позиции, тем больше радикализируется и другая сторона".

    "В итоге это сильно затрудняет взаимопонимание или даже прямо ведет к гражданскому столкновению неопределенного размаха", отмечает он. "В случае Каталонии результаты соцопросов отражают эту нарастающую самоподпитку. В последнее время она вроде бы ослабла, но недавние шаги могут спровоцировать новые политические и эмоциональные вспышки".

    По мнению Кастро, пространство для маневров на переговорах будет узким, поскольку слишком далеки позиции сторон.

    Читайте также: Эффект Каталонии: Пучдемон и Юнкерас сядут в тюрьму

    "Любая формулировка, которая отражает нечто промежуточное между отделением от Испании и нынешней автономной моделью, будет отвергнута подавляющим большинством электората, выступающего за независимость. Возможно, лишь столкновение с суровой реальностью побудит обе стороны исследовать менее идеологизированные способы, которые более жизнеспособны в политическом отношении", отмечается в публикации.

    В последнюю неделю в Каталонии прошли массовые митинги как сторонников независимости региона, так и противников его отделения от Испании.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсен Аваков
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?