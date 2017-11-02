Наметились проблемы с урегулированием каталонского кризиса

Владимир Матвеев, обозреватель

Отстраненный от власти глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей, и хочет вернуться в Каталонию, если Мадрид предоставит ему некие "гарантии", сообщает ВВС.

Как известно, Пучдемон и несколько экс-министров его правительства накануне прибыли в Брюссель.

По словам бывшего лидера Каталонии, у испанского суда нет оснований для возбуждения дела о попытке переворота против него и его министров, а угрозы в их адрес говорят об "агрессии Мадрида". "Если власти Испании хотят продолжать выполнять свой план с помощью насилия, это их решение", отметил Пучдемон.

Пучдемон также сказал, что не пытался избежать правосудия после того, как государственный прокурор Испании рекомендовал предъявить ему обвинения в мятеже. Он не уточнил, как долго будет оставаться в Бельгии, добавив, что вернется в Каталонию, когда получит "гарантии" от испанских властей.

Во вторник Конституционный суд Испании заблокировал провозглашение независимости региональным парламентом Каталонии, сделанное в пятницу, сообщает El Pais. Через несколько часов после того, как парламент Каталонии проголосовал за одностороннее провозглашение независимости, правительство Испании распустило парламент, уволило правительство и назначило дату новых региональных выборов на 21 декабря, передает Радио Свобода.

По словам Пучдемона, он готов признать результаты выборов в Каталонии, которые Мадрид назначил на 21 декабря.

Напомним, после сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сорайю Саенц де Сантамарию назначили временной главой женералитата (правительства) Каталонии вместо смещенного Пучдемона.

Ранее Верховный суд Испании вызвал спикера парламента Каталонии Карме Форкадела, а также пять других высокопоставленных законодателей региона, чтобы они дали показания 2 и 3 ноября. В понедельник Государственный прокурор Испании выдвинул обвинения против каталонских лидеров в мятеже и подстрекательстве к отделению от Испании.

В частности, как отмечают европейские СМИ, генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса, выступая перед журналистами, рассказал, что каталонские чиновники и политики обвиняются в трех преступлениях, зафиксированных в Уголовном кодексе Испании — мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. При этом он не сказал, против кого конкретно выдвигается то или иное обвинение.

Напомним, референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем. В свою очередь, США высказали поддержку властям Испании по каталонской проблеме, заявив, что считают Каталонию частью испанской территории.

Наряду с этим, как пишет обозреватель La Vanguardia Карлес Кастро, "у территориальных конфликтов есть одно пагубное свойство — они сами себя подпитывают: чем больше одна из сторон радикализирует свои призывы и позиции, тем больше радикализируется и другая сторона".

"В итоге это сильно затрудняет взаимопонимание или даже прямо ведет к гражданскому столкновению неопределенного размаха", отмечает он. "В случае Каталонии результаты соцопросов отражают эту нарастающую самоподпитку. В последнее время она вроде бы ослабла, но недавние шаги могут спровоцировать новые политические и эмоциональные вспышки".

По мнению Кастро, пространство для маневров на переговорах будет узким, поскольку слишком далеки позиции сторон.

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"Любая формулировка, которая отражает нечто промежуточное между отделением от Испании и нынешней автономной моделью, будет отвергнута подавляющим большинством электората, выступающего за независимость. Возможно, лишь столкновение с суровой реальностью побудит обе стороны исследовать менее идеологизированные способы, которые более жизнеспособны в политическом отношении", отмечается в публикации.

В последнюю неделю в Каталонии прошли массовые митинги как сторонников независимости региона, так и противников его отделения от Испании.