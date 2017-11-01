Каталонские политики отказались явиться в суд Мадрида

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Члены бывшего правительства Каталонии во главе с экс-главой женералитета Карлесом Пучдемоном, которые находятся в Брюсселе, не явятся для дачи показаний в Национальную судебную палату, об этом говорится в распространенном вечером в среду заявлении, которое подписано "законным правительством Каталонии".

Бывшие члены женералитета, против которых прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств, должны давать показания в Национальной судебной палате 2 и 3 ноября в 09.00 (10.00 по Киеву). Прокуратура в своем иске запросила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в Национальную судебную палату, расположенную в Мадриде.

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В этом заявлении также говорится, что действия судьи Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламелы представляют собой "политический суд", и цель — "наказать за идеи".

В сообщении также говорится о "непропорциональности" наказания, которое требует прокуратура и которое соответствуют наказанию за терроризм или убийство.

Между тем ряд других политиков из бывшего правительства Пучдемона заявили, что готовы дать показания в Национальной судебной палате, в том числе бывший заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас.

Парламент Каталонии в минувшую пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой в автономии будет фактически введено прямое правление Мадрида.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".