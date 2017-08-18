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18.08.201718:49
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    Фотоленты

    Фотоитоги 18 августа: террористическая атака в Испании и зверское убийство в Одесском СИЗО

    Тема:

    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (583)

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    Акция памяти жертв теракта в Барселоне
    Теракт в Барселоне
    Микроавтобус, наехавший на толпу в Барселоне
    На месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Эйфелева башня погасила огни в память о погибших в террористической атаке Испании
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    СБУ разоблачила на взятках руководство и сотрудников отделения полиции Международного аэропорта Харьков
    Наводнение в Индии
    Памятник атаману Сирко в Харькове
    Неделя моды в Индии
    Акция памяти жертв теракта в Барселоне
    Акция памяти жертв теракта в Барселоне.
    Josep LAGO / AFP
    Теракт в Барселоне
    Теракт в Барселоне.
    REUTERS Carlos Tena Gallardo
    Микроавтобус, наехавший на толпу в Барселоне
    Микроавтобус, наехавший на толпу в Барселоне.
    Josep LAGO / AFP
    На месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    На месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны.
    REUTERS Stinger
    Эйфелева башня погасила огни в память о погибших в террористической атаке Испании
    Эйфелева башня погасила огни в память о погибших в террористической атаке Испании.
    Zakaria ABDELKAFI / AFP
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО.
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО.
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    СБУ разоблачила на взятках руководство и сотрудников отделения полиции Международного аэропорта Харьков
    Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью Нацполиции разоблачили на взятках руководство и сотрудников отделения полиции Международного аэропорта "Харьков".
    Facebook СБУ
    Наводнение в Индии
    Наводнение в Индии.
    DIPTENDU DUTTA / AFP
    Памятник атаману Сирко в Харькове
    Памятник атаману Сирко в Харькове.
    Facebook Юрия Сидоренко
    Неделя моды в Индии
    Неделя моды в Индии.
    Sujit Jaiswal / AFP

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    Все фотоленты
    Акция памяти жертв теракта в Барселоне.

    Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, состоянии одного оценивалось как критическое. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

    Смотрите также: Террористическая атака на Испанию

    Заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак, сообщает экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький. "В Одесском СИЗО убита сотрудница Порошенко Елена Сергеевна. Заключенный ее расчленил и выбросил в мусорный бак", — написал он на своей странице в Facebook. Ранее Старенький сообщил, что заключенный, работавший в хозяйственном блоке Одесского СИЗО, убил и расчленил женщину-инспектора. Но фамилии он не называл. Информацию об убийстве подтвердил заместитель министра юстиции Денис Чернышов. "Да, есть такая беда. Идут следственные действия с привлечением полиции и прокуратуры", — сообщил он изданию "Страна". Кроме того, как сообщают собеседники издания в СИЗО, убийца — ранее дважды судимый мужчина (последний раз сидел за убийство), работал в хозобслуге.  Позже данные подтвердили в пресс-службе областной полиции.

    Смотрите также: Первые кадры с места зверского убийства сотрудницы Одесского СИЗО (18+)

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