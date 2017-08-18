Фотоитоги 18 августа: террористическая атака в Испании и зверское убийство в Одесском СИЗО

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, состоянии одного оценивалось как критическое. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

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Заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак, сообщает экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький. "В Одесском СИЗО убита сотрудница Порошенко Елена Сергеевна. Заключенный ее расчленил и выбросил в мусорный бак", — написал он на своей странице в Facebook. Ранее Старенький сообщил, что заключенный, работавший в хозяйственном блоке Одесского СИЗО, убил и расчленил женщину-инспектора. Но фамилии он не называл. Информацию об убийстве подтвердил заместитель министра юстиции Денис Чернышов. "Да, есть такая беда. Идут следственные действия с привлечением полиции и прокуратуры", — сообщил он изданию "Страна". Кроме того, как сообщают собеседники издания в СИЗО, убийца — ранее дважды судимый мужчина (последний раз сидел за убийство), работал в хозобслуге. Позже данные подтвердили в пресс-службе областной полиции.

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