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    Фотоленты

    Фотоитоги 1 августа: разбор завалов на месте взрыва в Киеве, смертельное ДТП возле Львова

    (обновлено: )91
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    ДТП с участием рейсового автобуса возле Львова, 1 августа 2017
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Задержание прокурора, подозреваемого в вымогательстве
    Украинские военные готовятся к параду в честь Дня Независимости.
    Нападающий Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду дал показания по делу об уклонении от уплаты налогов. Прокуратура утверждает, что португалец использовал созданную в 2010 году бизнес-структуру с целью сокрытия своих реальных доходов, полученных за имиджевые права.
    Вертолет Chinook тушит масштабный лесной пожар недалеко от Афин.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили.
    Сотрудники Киевтранспарксервиса, которые протестовали под зданием Киевской городской государствернной администрации во вторник, перекрыли в столице Крещатик. Они выступают против назначения нового директора Киевпастранса, которых уволил 400 парковщиков.
    Ремонтники во время проведения работ по капитальному ремонту путепровода на проспекте Комарова и бульваре Вацлава Гавела в Киеве.
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    @KARS.Kyiv
    ДТП с участием рейсового автобуса возле Львова, 1 августа 2017
    ДТП с участием рейсового автобуса возле Львова, 1 августа 2017.
    zaxid.net
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной
    Контрактовая площадь и участок улицы Сагайдачного стали пешеходной зоной.
    УНИАН
    Задержание прокурора, подозреваемого в вымогательстве
    Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали прокурора, подозреваемого в вымогательстве $5 тыс.
    Юрий Луценко в Facebook
    Украинские военные готовятся к параду в честь Дня Независимости.
    Украинские военные готовятся к параду в честь Дня Независимости.
    ngu.gov.ua
    Нападающий Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду дал показания по делу об уклонении от уплаты налогов. Прокуратура утверждает, что португалец использовал созданную в 2010 году бизнес-структуру с целью сокрытия своих реальных доходов, полученных за имиджевые права.
    Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду дал показания по делу об уклонении от уплаты налогов. Прокуратура утверждает, что португалец использовал созданную в 2010 году "бизнес-структуру" с целью сокрытия своих реальных доходов, полученных за "имиджевые права".
    REUTERS Sergio Perez
    Вертолет Chinook тушит масштабный лесной пожар недалеко от Афин.
    Вертолет Chinook тушит масштабный лесной пожар недалеко от Афин.
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили.
    Украинское фото
    Сотрудники Киевтранспарксервиса, которые протестовали под зданием Киевской городской государствернной администрации во вторник, перекрыли в столице Крещатик. Они выступают против назначения нового директора Киевпастранса, которых уволил 400 парковщиков.
    Сотрудники "Киевтранспарксервиса", которые протестовали под зданием Киевской городской государствернной администрации во вторник, перекрыли в столице Крещатик. Они выступают против назначения нового директора "Киевпастранса", которых уволил 400 парковщиков.
    Владислав Бондаренко, facebook.
    Ремонтники во время проведения работ по капитальному ремонту путепровода на проспекте Комарова и бульваре Вацлава Гавела в Киеве.
    Ремонтники во время проведения работ по капитальному ремонту путепровода на проспекте Комарова и бульваре Вацлава Гавела в Киеве.
    УНИАН

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    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов

    Спасатели "Киевской службы спасения" начали разбор завалов на месте взрыва, который на произошел в жилом доме на Голосеевском проспекте в Киеве 8 июля.

    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в доме в Киеве: последствия ЧП

    "Для предоставления возможности экспертам правоохранительных органов проводить следственные действия спасатели аварийно-спасательного взвода с помощью специального оборудования разбирают завалы крупногабаритных конструкций", — говорится в сообщении. 

    Напомним, в доме №70 на Голосеевском проспекте возле гостиницы "Мир" днем 8 июля прогремел взрыв. В результате погибли два человека, еще шесть – пострадали. Личные вещи киевлян, проживавших во взорвавшемся 8 июля доме на Голосеевском проспекте, 70, взяли под охрану, а само здание обнесено забором.

    Смотрите также: Взрыв в доме в Киеве: последствия ЧП

    Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Львов — Радехов, во вторник попал в ДТП на трассе Киев — Чоп возле села Гамалеевка возле Львова, в результате которого погиб водитель, еще два пассажира пострадали.

    Авария произошла в 13:25. По неизвестным причинам автобус выехал на встречную полосу и врезался в отбойник, который пробил салон автобуса, сказано в сообщении.

    Пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская сообщила изданию, что, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что "водителю стало плохо".

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