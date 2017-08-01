Фотоитоги 1 августа: разбор завалов на месте взрыва в Киеве, смертельное ДТП возле Львова

Спасатели "Киевской службы спасения" начали разбор завалов на месте взрыва, который на произошел в жилом доме на Голосеевском проспекте в Киеве 8 июля.

"Для предоставления возможности экспертам правоохранительных органов проводить следственные действия спасатели аварийно-спасательного взвода с помощью специального оборудования разбирают завалы крупногабаритных конструкций", — говорится в сообщении.

Напомним, в доме №70 на Голосеевском проспекте возле гостиницы "Мир" днем 8 июля прогремел взрыв. В результате погибли два человека, еще шесть – пострадали. Личные вещи киевлян, проживавших во взорвавшемся 8 июля доме на Голосеевском проспекте, 70, взяли под охрану, а само здание обнесено забором.

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Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Львов — Радехов, во вторник попал в ДТП на трассе Киев — Чоп возле села Гамалеевка возле Львова, в результате которого погиб водитель, еще два пассажира пострадали.

Авария произошла в 13:25. По неизвестным причинам автобус выехал на встречную полосу и врезался в отбойник, который пробил салон автобуса, сказано в сообщении.

Пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская сообщила изданию, что, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что "водителю стало плохо".