Взрыв в жилом доме в Киеве. Первые кадры с места ЧП

В среду, 26 июля, во второй половине дня в жилом доме в Киеве прогремел взрыв. Как стало известно, взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщали, что взрыв произошелв квартире на 1 этаже 9-этажного дома.

В результате взрыва на улице Бурмистенко в Киеве погибла пожилая женщина, сообщили в полиции Киева. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв газа.

Смотрите также: Масштабные лесные пожары во Франции: эвакуация и выжженная земля