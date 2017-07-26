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26.07.201717:55
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    Фотоленты

    Взрыв в жилом доме в Киеве. Первые кадры с места ЧП

    (обновлено: )54
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В жилом доме Киева прогремел взрыв
    В жилом доме Киева прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    МНС
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    МНС
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    МНС
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    МНС
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
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    kiev.segodnya.ua
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    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    vesti-ukr.com
    В жилом доме Киева прогремел взрыв
    В жилом доме Киева прогремел взрыв
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    dsns.gov.ua
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    dsns.gov.ua
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    dsns.gov.ua
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    facebook.com/Петр Пантелеев
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    facebook.com/Петр Пантелеев
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    facebook.com/Петр Пантелеев

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    В среду, 26 июля, во второй половине дня в жилом доме в Киеве прогремел взрыв.  Как стало известно, взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщали, что взрыв произошелв квартире на 1 этаже 9-этажного дома.

    В результате взрыва на улице Бурмистенко в Киеве погибла пожилая женщина, сообщили в полиции Киева. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв газа.

    Смотрите также: Масштабные лесные пожары во Франции: эвакуация и выжженная земля

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