наверх
26.07.201720:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Взрыв в доме в Киеве: последствия ЧП

    Тема:

    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (18)

    (обновлено: )62
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрывФотоитоги 26 июля: взрыв в многоэтажке Киева, лесные пожары в Европе18:23 26.07.2017
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрывВзрыв в жилом доме в Киеве. Первые кадры с места ЧП17:38 26.07.2017
    Британский актер Джейсон СтэйтемЗнаменитый британский актер отмечает 50-летний юбилей17:00 26.07.2017
    Конкурс GrandbikiniGrandbikini в Китае: 400 любительниц бикини попозировали на конкурсе красоты14:30 26.07.2017
    Лесные пожары во ФранцииМасштабные лесные пожары во Франции: эвакуация и выжженная земля13:30 26.07.2017
    Пляжная мода на Miami Swim WeekНеделя пляжной моды в Майами: лучшие модели и именитые бренды11:27 26.07.2017
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области"Враги сдадутся даже без огня". Турчинов испытал новое оружие10:52 26.07.2017
    Пожар в ресторане Хуторок в ОдессеФотоитоги 25 июля: новый глава Погранслужбы, стрельба в Днепре, пожары в Одессе18:40 25.07.2017
    Пожар на ЛанжеронеПожар на Ланжероне: ресторан сгорел из-за шашлыка18:29 25.07.2017
    Все фотоленты
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве

    В среду, 26 июля, во второй половине дня в жилом доме в Киеве прогремел взрыв.  Как стало известно, взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме на 1 этаже 9-этажного дома.

    В результате взрыва погибла пожилая женщина. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв газа.

    Власти Киева определят количество квартир, из которых необходимо отселить жильцов из-за взрыва в жилом доме, сообщил в среду заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

    По его данным, будет проведена экспертиза дома на предмет аварийности, в случае необходимости жители получат временное жилье. Продолжаются работы по поиску возможных пострадавших и оказанию им медицинской помощи, на месте работает полиция.

    Смотрите также: Пожар на Ланжероне: ресторан сгорел из-за шашлыка

    Ссылки по теме:
    Теги: