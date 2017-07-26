Взрыв в доме в Киеве: последствия ЧП

В среду, 26 июля, во второй половине дня в жилом доме в Киеве прогремел взрыв. Как стало известно, взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме на 1 этаже 9-этажного дома.

В результате взрыва погибла пожилая женщина. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв газа.

Власти Киева определят количество квартир, из которых необходимо отселить жильцов из-за взрыва в жилом доме, сообщил в среду заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

По его данным, будет проведена экспертиза дома на предмет аварийности, в случае необходимости жители получат временное жилье. Продолжаются работы по поиску возможных пострадавших и оказанию им медицинской помощи, на месте работает полиция.

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