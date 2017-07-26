Андрей Букин/ Facebook

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В Киеве в среду, 26 июля, около 16 часов прогремел взрыв в районе метро Васильковская, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как стало известно, взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщают, что взрыв произошел в квартире на 1 этаже 9-этажного дома.

facebook.com/gozirka В жилом доме Киева прогремел взрыв

"Взрыв произошел между 1 и 2 этажами, разрушено перекрытие. Эвакуированы порядка 20 человек", — сообщил активист Андрей Дащенко, информируют "Вести".

facebook.com/gozirka В жилом доме Киева прогремел взрыв

По словам спикера ГСЧС Светланы Водолаги, под завалами может быть женщина: "На данный момент информация о жертвах взрыва проверяется".

Напомним, 24 июля в результате взрыва на территории недействующего учебного заведения в Железном около Торецка Донецкой области охранник получил многочисленные осколочные ранения.