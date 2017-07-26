наверх
26.07.201717:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В жилом доме Киева прогремел взрыв

    (обновлено: )77201
    Как стало известно, взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщают, что взрыв произошел в квартире на 1 этаже 9-этажного дома.
    В жилом доме Киева прогремел взрыв
    Андрей Букин/ Facebook

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В Киеве в среду, 26 июля, около 16 часов прогремел взрыв в районе метро Васильковская, сообщают очевидцы в соцсетях.

    Как стало известно, взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщают, что взрыв произошел в квартире на 1 этаже 9-этажного дома.

    facebook.com/gozirka
    В жилом доме Киева прогремел взрыв

    "Взрыв произошел между 1 и 2 этажами, разрушено перекрытие. Эвакуированы порядка 20 человек", — сообщил активист Андрей Дащенко, информируют "Вести".

    facebook.com/gozirka
    В жилом доме Киева прогремел взрыв

    По словам спикера ГСЧС Светланы Водолаги, под завалами может быть женщина: "На данный момент информация о жертвах взрыва проверяется".

    Напомним, 24 июля в результате взрыва на территории недействующего учебного заведения в Железном около Торецка Донецкой области охранник получил многочисленные осколочные ранения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельба в Днепре
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Медведчук Виктор
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Заседание Совета Федерации РФ
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?