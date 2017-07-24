наверх
24.07.201719:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Винницкой области при взрыве гранаты в доме погиб участник АТО

    (обновлено: )9050
    Погибший год прослужил в зоне АТО, после демобилизации жил с матерью и гражданской женой. Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвалась граната РГД-5.
    В Винницкой области при взрыве гранаты в доме погиб участник АТО
    ГУ НП в Винницкой области в Facebook

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Винницкой области в результате взрыва гранаты в частном доме погиб 48-летний участник АТО, сообщает пресс-служба ГУ НП в Винницкой области.

    На месте взрыва в Одессе
    timer-odessa.net
    Спецкор о взрыве в Одессе: неясно, кому предъявлять обвинения

    "24 июня в г. Погребище в частном доме местного жителя произошел взрыв, в результате которого погиб 48-летний хозяин. Предварительно установлено, что к трагедии привело неосторожное обращение владельца дома со взрывоопасным предметом. Около 11.00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы, что в ее доме произошел взрыв, в результате которого погиб ее сожитель", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

    Погибший год прослужил в зоне АТО, после демобилизации жил с матерью и гражданской женой.

    "Были ли в доме взрывоопасные предметы, женщины не знают. Изъятые с места происшествия металлические осколки направлены на экспертизу", — сообщили в полиции.

    Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвалась граната РГД-5.

    Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождение взрывоопасного предмета. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с дополнительной пометкой "несчастный случай").

    Ранее сообщалось, что вследствие взрыва гранаты Ф-1 в многоквартирном доме в Одессе погиб один подросток. Еще двое получили ранения и находятся в больнице. После взрыва полиция обнаружила в гараже три гранаты РГД-5, четыре гранаты Ф-1, тротиловую шашку весом 400 г и прочее.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Константин Грищенко
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    "ПриватБанк"
    Новая волна приватизации в Украине
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Выжить в жару. Инфографика
    Непогода в Украине: жара и пожары