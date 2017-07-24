В Винницкой области при взрыве гранаты в доме погиб участник АТО

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Винницкой области в результате взрыва гранаты в частном доме погиб 48-летний участник АТО, сообщает пресс-служба ГУ НП в Винницкой области.

"24 июня в г. Погребище в частном доме местного жителя произошел взрыв, в результате которого погиб 48-летний хозяин. Предварительно установлено, что к трагедии привело неосторожное обращение владельца дома со взрывоопасным предметом. Около 11.00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы, что в ее доме произошел взрыв, в результате которого погиб ее сожитель", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Погибший год прослужил в зоне АТО, после демобилизации жил с матерью и гражданской женой.

"Были ли в доме взрывоопасные предметы, женщины не знают. Изъятые с места происшествия металлические осколки направлены на экспертизу", — сообщили в полиции.

Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвалась граната РГД-5.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождение взрывоопасного предмета. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с дополнительной пометкой "несчастный случай").

Ранее сообщалось, что вследствие взрыва гранаты Ф-1 в многоквартирном доме в Одессе погиб один подросток. Еще двое получили ранения и находятся в больнице. После взрыва полиция обнаружила в гараже три гранаты РГД-5, четыре гранаты Ф-1, тротиловую шашку весом 400 г и прочее.