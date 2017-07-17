Взрыв в квартире Одессы: один человек погиб, двое ранены

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В результате сегодняшнего взрыва в многоквартирном доме на Дальницкой улице погиб 16-летний парень.

timer-odessa.net На месте взрыва в Одессе

timer-odessa.net На месте взрыва в Одессе

Как сообщает пресс-служба полиции области, взорвалась граната РГД-5.

"В результате взрыва погиб 16-летний подросток, еще двое его приятелей с ранениями госпитализированы в больницу. В настоящее время правоохранители устанавливают, каким образом граната попала в руки несовершеннолетних. По предварительной версии, гранату в квартиру принес один из пострадавших приятелей погибшего", — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Проверка обстоятельств ЧП продолжается.

Напомним, ранее в Луганской области трое местных жителей села Кряковка Новоайдарского района подорвались на установленной растяжке.