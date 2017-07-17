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    В Одессе прогремел взрыв: погиб подросток

    (обновлено: )20310
    На месте взрыва в Одессе
    timer-odessa.net

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В районе железнодорожной станции "Застава-2" произошел взрыв.

    timer-odessa.net
    На месте взрыва в Одессе

    Эту информацию подтвердили в полиции. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, подробности выясняются.

    В то же время, по данным издания "Таймер", взрыв произошел по адресу: ул. Дальницкая, 53/2 — при невыясненных обстоятельствах взорвалась боевая граната.

    Как стало известно, 16-летний юноша погиб в результате взрыва гранаты в одном из домов в Малиновском районе Одессы 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Одесской области.

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