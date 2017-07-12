Мощный взрыв прогремел в квартире жилого дома под Киевом

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Борисполе Киевской области произошло серьезное ЧП. Как сообщают в полиции Киевской области, в квартире на первом этаже девятиэтажного дома прогремел взрыв.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области Причиной взрыва в квартире под Киевом могла стать стиральная машина

"В результате в помещении были выбиты стекла в окнах, но из людей, к счастью, никто не пострадал. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и архитектурно-экспертные службы", – сообщали в ГУ НП Киевской области.

Правоохранители говорят, что о взрыве в полицию сообщили соседи. Квартиру, где произошло ЧП, снимала семья с четырьмя детьми, но дома во время ЧП никого не было.

"Причины взрыва выясняются. Уже установлено, что газоснабжение в помещении было прекращено в 2015 году. Во время осмотра была обнаружена обугленная стиральная машина", – говорят в полиции Киевщины.

В субботу днем произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело. Позднее спасатели нашли тело мужчины.