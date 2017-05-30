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    В Луганской области трое местных жителей подорвались на растяжке

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    Луганская областная военно-гражданская администрация обвинила ополченцев в том, что именно они установили растяжку, на которой подорвались мирные жители.
    Мина растяжка
    Фото телеканала "Звезда"

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Луганской области трое местных жителей села Кряковка Новоайдарского района подорвались на установленной растяжке. 

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации в Facebook.

    "Перед приездом врачей место происшествия было оцеплено военнослужащими. Военные медики оказали пострадавшим помощь и доставили в военный госпиталь Северодонецка", — говорится в сообщении.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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