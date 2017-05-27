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    В Донбассе в этом году погибли почти 100 военных - Минобороны

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (431)

    (обновлено: )18112
    Представитель Министерства обороны Украины сообщил, что "только в 2017 году на Донбассе погибли 98 наших украинских военных ..., более 800 ранены ..., зафиксировано более 1100 фактов нарушения режима тишины".
    Украинский военный
    Facebook Министерства обороны Украины

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В Донбассе в 2017 году погибли 98 украинских военнослужащих, сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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    По ее словам, такую цифру озвучил представитель Министерства обороны Украины Андрей Петренко на конференции по углублению сотрудничества между Украиной, Грузией и НАТО, которая проходит в субботу в Тбилиси.

    "Андрей Петренко, представитель МО Украины во время выступления на конференции в Грузии: только в 2017 году на Донбассе погибли 98 наших украинских военных…, более 800 ранены…, зафиксировано более 1100 фактов нарушения режима тишины", — написала она.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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