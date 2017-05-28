Штаб АТО зафиксировал почти полсотни обстрелов в Донбассе за сутки

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Военные за сутки зафиксировали 49 обстрелов своих позиций в Донбассе, ранения получили восемь военных.

"Бандформирования 49 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, неоднократно используя тяжелое артиллерийское вооружение", — сообщает пресс-центр военной операции украинских силовиков в Facebook.

По информации силовиков, под обстрелами оказались опорные пункты возле населенных пунктов Павлополь, Широкино, Гнутово, Докучаевск, Авдеевка, Зайцево и другие. Огонь велся из минометов, стрелкового оружия, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов за сутки были ранены восемь украинских силовиков.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.