Стены настежь: новые кадры с места взрыва жилого дома в Киеве

В субботу днем произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело. Позднее спасатели нашли тело мужчины.

На месте аварии работали психологи и предоставляли психологическую помощь жителям разрушенного дома.

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Была осуществлена психоэмоциональная поддержка и сопровождение лиц, которые в результате аварии потеряли близких людей (родственники погибшей 44-летней женщины и отец погибшего 36-летнего мужчины) и находились в состоянии переживания горя.