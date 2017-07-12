наверх
12.07.201714:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Стены настежь: новые кадры с места взрыва жилого дома в Киеве

    (обновлено: )43
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости/Аврора Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости/Аврора Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    Лишение неприкосновенности: в соцсети высмеяли депутатов13:33 12.07.2017
    Акция Жертвы бюрократии: в очереди смерти умирают пациенты под КабминомУ Кабмина тяжелобольные требуют "не дать им умереть"11:22 12.07.2017
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в БолгарииЧудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии05:10 12.07.2017
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардеповФотоитоги 11 июля: Рада в дыму, перекрытие трассы Киев-Чоп бойцами АТО18:32 11.07.2017
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардеповЖара под Радой. Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов17:33 11.07.2017
    В Днепре позеленела вода"Зеленый Днепр": главная река Украины резко сменила цвет15:19 11.07.2017
    Сексуальная ведьма из Playboy стала звездой интернетаЗвезда Playboy с разными глазами покоряет интернет14:09 11.07.2017
    Акция протеста под Верховной Радой с требованием вынести на голосование вопрос о снятии неприкосновенности с нардеповПерформанс под Радой: "головы" нардепов закатали в банки11:10 11.07.2017
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под НиколаевомУчения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом05:57 11.07.2017
    Все фотоленты
    На месте взрыва жилого дома в Голосеевском районе Киева

    В субботу днем произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело. Позднее спасатели нашли тело мужчины.

    На месте аварии работали психологи и предоставляли психологическую помощь жителям разрушенного дома.

    Смотрите также: Новые кадры взрыва в Киеве и оказания помощи пострадавшим

    Была осуществлена психоэмоциональная поддержка и сопровождение лиц, которые в результате аварии потеряли близких людей (родственники погибшей 44-летней женщины и отец погибшего 36-летнего мужчины) и находились в состоянии переживания горя.

    Ссылки по теме: