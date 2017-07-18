Гибель подростка в Одессе. Склад гранат принадлежал участнику АТО

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Владелец гаража в Одессе со складом боеприпасов, в результате взрыва одного из которых накануне погиб 16-летний подросток, является военнослужащим, сообщает "Думская" со ссылкой на источник в облпрокуратуре.

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"В результате оперативных мероприятий выяснилось, что гранату мальчишкам дал отец одного из парней — бывший сотрудник МВД, сейчас служит в ВСУ и находится в АТО", — сообщил собеседник издания.

Накануне вследствие взрыва гранаты Ф-1 в многоквартирном доме погиб один подросток. Еще двое получили ранения и находятся в больнице. После взрыва полиция обнаружила в гараже три гранаты РГД-5, четыре гранаты Ф-1, тротиловую шашку весом 400 г и прочее.