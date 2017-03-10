Ополченцы обстреляли Марьинку из гранатометов - штаб АТО

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в зоне проведения АТО потерь с украинской стороны нет. Ополченцы 80 раз обстреляли позиции украинских военных. Пятеро военных ранены, один травмирован, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как отмечается, ополченцы продолжили обстрелы украинских позиций, используя тяжелое вооружение. На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Водяное, Марьинку, Павлополь и Богдановку. С гранатометов и стрелкового оружия — Лебединское, Старогнатовку, Тарамчук, Марьинку, Новогригорьевку, Широкино, Чермалик, Водяное, Гнутово. Снайпер вел огонь по Талаковке. Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook Спецкор: в зоне АТО все стало несколько жестче

На Луганском направлении из минометов различных калибров — Крымское, Новоалександровку и Попасную. С гранатометов и стрелкового оружия — Новозвановку, Новоалександровку и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении из минометов различных калибров ополченцы обстреливали Невельское, Майорск, Авдеевку, Дачу и Луганское. С гранатометов и стрелкового оружия — Опытное, Каменку, Луганское, Пески, Невельское, Авдеевку, Зайцево и Троицкое. С стрелкового оружия — Майорск. По Авдеевке и Зайцево огонь вели снайперы, а по Троицкому — зенитные установки.

В общем зафиксировано 80 обстрелов. Пятеро украинских военных ранены, один травмирован.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.