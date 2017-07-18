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    Спецкор о взрыве в Одессе: неясно, кому предъявлять обвинения

    Тема:

    Рост криминала в Украине (316)

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    Спецкор "ГС" Александр Тарасенко сообщил, что медики и следователи ждут, когда можно будет пообщаться с ребятами, выжившими после взрыва гранаты в жилом доме.
    На месте взрыва в Одессе
    timer-odessa.net

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    В результате взрыва в многоквартирном доме в Одессе погиб 16-летний парень, двое его приятелей с ранениями госпитализированы в больницу

    Как сообщает пресс-служба полиции области, взорвалась граната РГД-5. По предварительной версии, гранату в квартиру принес один из пострадавших приятелей погибшего.

    Подробнее о том, что произошло в Одессе, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Тарасенко.

    Что известно на текущий момент?

    Народный депутат Украины VI созыва, руководитель Национального центрального бюро Интерпол в Украине (2005-2007) Кирилл Куликов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    — Взрыв произошел на улице Дольницкой. Трое молодых людей по 16 лет примерно собрались вместе. Есть различные пока версии, как туда попала РГД-5, еще ведется экспертиза. 

    Взрыв произошел просто в квартире. Это многоэтажный дом. К счастью, другие квартиры не пострадали, обрушения не произошло, потому что довольно мощная граната, взрыв был очень мощным. И один, к сожалению, из молодых людей погиб на месте. Двое доставлены в больницу. Они получили осколочные ранения разной степени тяжести. 

    timer-odessa.net
    На месте взрыва в Одессе

    Сейчас мы выясняем, в каком они состоянии и когда смогут дать какие-то первые показания, откуда взялась граната, и как так произошло, что она взорвалась. 

    Пока не известно, откуда в квартире появилась граната? 

    — Да. Открыто криминальное производство по статье "незаконное обращение с оружием, хранение, использование, применение оружия". То есть кому будут предъявлены обвинения, пока что не понятно. Но уголовное производство уже открыто. 

    timer-odessa.net
    На месте взрыва в Одессе

    И медики, и следователи ждут, пока можно будет с кем-то пообщаться из ребят. Надеемся, что те двое молодых людей, которые выжили, что с ними будет все хорошо. 

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    Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.

    Также эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире заявил, что  право на наградное оружие имеют только военные.

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