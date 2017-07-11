Полиция задержала силовика из зоны АТО с арсеналом гранат

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции Донецкой области задержали военнослужащего, который ехал на лечении и захватил с собой из зоны военной операции шесть гранат Ф-1 и гранату РГД, сообщил во вторник начальник отделения Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером на железнодорожном вокзале Мариуполя полицией Донецкой области задержан военнослужащий, который ехал в Кировоградскую область на лечение, с собой захватил шесть гранат Ф-1, гранату РГД и другую "пиротехнику", — написал Аброськин на своей странице в Facebook во вторник.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.