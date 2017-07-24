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    Последствия взрыва авто в центре Одессы

    Тема:

    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве (348)

    (обновлено: )93
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Отдел коммуникации полиции Одесской области
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Отдел коммуникации полиции Одесской области
    Взрыв автомобиля в Одессе
    facebook.com/Василий Лаврусенко
    Взрыв автомобиля в Одессе
    culturemeter.od.ua
    Взрыв автомобиля в Одессе
    facebook.com/Inna Starchikova
    Взрыв автомобиля в Одессе
    culturemeter.od.ua
    Взрыв автомобиля в Одессе
    culturemeter.od.ua

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    Автомобиль "ВАЗ 2101" в центре Одессы взорвался в результате действия взрывного устройства, которое заложили в районе заднего левого пассажирского места, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

    "По характерными повреждениями указанного автомобиля четко определяется место взрыва – это район заднего левого пассажирского места. В настоящее время предварительно установлено, что взрыв указанного автомобиля произошел в результате действия безоболочного взрывного устройства. Тротиловый эквивалент взорванного заряда составляет около 600 граммов. Устанавливается тип взрывчатого вещества", – рассказали  полиции.

    Смотрите также: В центре Одессы взорвался автомобиль

    Специалисты-взрывотехники продолжают свою работу на месте происшествия.

    "Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", – добавили правоохранители.

    Ранее сообщалось, что в центре Одессы легковой автомобиль Toyotа Camry был взорван с помощью радиоуправляемого взрывного устройства.

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