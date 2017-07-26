Стали известны подробности взрыва в жилом доме Киева

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КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В результате взрыва на улице Бурмистенко в Киеве погибла пожилая женщина, сообщили в полиции Киева.

Отмечается, что женщину еще достают из-под завалов, информирует "Сегодня".

По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв газа.

facebook.com/golsvkiev В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщали, что взрыв произошел в квартире на 1 этаже 9-этажного дома.