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    Киев

    Стали известны подробности взрыва в жилом доме Киева

    (обновлено: )265
    При взрыве, очевидно газа, погибла пожилая женщина. По данным полиции Киева, ее сейчас достают из-под завалом разрушенной квартиры.
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв
    kiev.segodnya.ua

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В результате взрыва на улице Бурмистенко в Киеве погибла пожилая женщина, сообщили в полиции Киева.

    Отмечается, что женщину еще достают из-под завалов, информирует "Сегодня".

    По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв газа.

    facebook.com/golsvkiev
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрыв

    Ранее сообщалось, что взрыв произошел на улице Бурмистенко,12 в жилом многоквартирном доме. Пользователи соцсетей сообщали, что взрыв произошел в квартире на 1 этаже 9-этажного дома.

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