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    Взрыв в жилом доме в Киеве: количество пострадавших растет

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    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (4)

    (обновлено: )26802
    Согласно информации пресс-секретаря полиции Киева Оксаны Блищик, спасатели достали из-под завалов женщину, пострадавшую в результате взрыва в трехэтажном доме в Киеве.
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    unn.com.ua

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В результате взрыва в трехэтажном доме в Киеве пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в Facebook.

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    Согласно информации, спасатели достали из-под завалов женщину.

    facebook.com/golsvkiev/
    В доме в Киеве прогремел взрыв

    "Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы. В 14.25 — из-под завалов достали женщину, ее доставят в больницу", — сообщила Блищик.

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    Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева в субботу в жилом доме произошел взрыв. По данным пользователей в соцсетях, взрыв прогремел в доме поблизости от гостиницы "Мир". Также сообщается, что возле дома есть строительная площадка. На место происшествия прибыла скорая.

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