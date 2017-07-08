Взрыв в жилом доме в Киеве: количество пострадавших растет

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В результате взрыва в трехэтажном доме в Киеве пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в Facebook.

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Согласно информации, спасатели достали из-под завалов женщину.

facebook.com/golsvkiev/ В доме в Киеве прогремел взрыв

"Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы. В 14.25 — из-под завалов достали женщину, ее доставят в больницу", — сообщила Блищик.

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Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева в субботу в жилом доме произошел взрыв. По данным пользователей в соцсетях, взрыв прогремел в доме поблизости от гостиницы "Мир". Также сообщается, что возле дома есть строительная площадка. На место происшествия прибыла скорая.