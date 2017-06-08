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    Фотоленты

    Фотоитоги 8 июня: Осмаев покинул больницу, взрыв у посольства США в Киеве

    (обновлено: )10610
    Пережившего покушение Осмаева выписали из больницы
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Итальянский производитель роскошных автомобилей Lamborghini представил новую модель компании
    Военные выносят тело погибшего во время крушения военного самолета в Мьянме
    Вооруженный мужчина в здании иранского парламента
    Герцогиня Камилла на выставке South England Showground
    Демонстранты во время беспорядков на митинге против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Пляжный патруль в Киеве
    Уникальный детский сад в Грузии
    Пережившего покушение Осмаева выписали из больницы
    Пережившего покушение Осмаева выписали из больницы
    Эльвина Сеитбудлаева в Facebook
    Лайнер Генерал Ватутин прибыл в порт Ростова-на-Дону
    Прибытие лайнера "Генерал Ватутин" в порт Ростова-на-Дону.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Итальянский производитель роскошных автомобилей Lamborghini представил новую модель компании
    Итальянский производитель роскошных автомобилей Lamborghini представил новую модель компании
    Kazuhiro NOGI / AFP
    Военные выносят тело погибшего во время крушения военного самолета в Мьянме
    Военные выносят тело погибшего во время крушения военного самолета в Мьянме
    Ye Aung Thu / AFP
    Вооруженный мужчина в здании иранского парламента
    Вооруженный мужчина в здании иранского парламента
    IRIB/Handout via Reuters
    Герцогиня Камилла на выставке South England Showground
    Герцогиня Камилла на выставке South England Showground
    Arthur Edwards / POOL / AFP
    Демонстранты во время беспорядков на митинге против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро
    Демонстранты во время беспорядков на митинге против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Взрыв у посольства США в Киеве
    Взрыв у посольства США в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Пляжный патруль в Киеве
    Пляжный патруль в Киеве
    УНИАН
    Уникальный детский сад в Грузии
    Уникальный детский сад в Грузии
    Открой Грузию

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    Пережившего покушение Осмаева выписали из больницы

    Чеченский доброволец Адам Осмаев, получивший огнестрельные ранения во время покушения, вышел из больницы, сообщил

    Покушение на Осмаева было совершено 1 июня вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.а журналистка Эльвина Сеитбудлаева.

    Смотрите также: Взрыв у посольства США в Киеве: видео с дрона

    На территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело. При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.

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