Фотоитоги 8 июня: Осмаев покинул больницу, взрыв у посольства США в Киеве

Чеченский доброволец Адам Осмаев, получивший огнестрельные ранения во время покушения, вышел из больницы, сообщил

Покушение на Осмаева было совершено 1 июня вечером. Человек, выдававший себя за французского журналиста, договорился с ним о встрече в Киеве, однако вместо этого он достал пистолет и выстрелил в Осмаева. По словам его супруги Амины Окуевой, она сразу выхватила пистолет и ранила напавшего. Оба пострадавших с тяжелыми огнестрельными ранениями были доставлены в больницу.а журналистка Эльвина Сеитбудлаева.

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На территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело. При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.