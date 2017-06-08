Теракт? Нет, взрыв. Соцсети об инциденте в посольстве США

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В ночь на четверг, 8 июня, на территории посольства США в Киеве произошел взрыв: неизвестный бросил на территорию диппредставительства взрывное устройство. При взрыве никто не пострадал, сейчас посольство продолжает работу в обычном режиме. Столичная полиция уже назвала ночной взрыв терактом, однако само посольство США не видит террористических действий во взрыве на территории своего офиса в Киеве.

В украинском сегменте соцсетей ночной взрыв в американском посольстве вызвал немалую шумиху. Еще больше комментариев добавила реакция самого диппредставительства: "Двойные стандарты… везде, окромя Киева вроде как терактом считается, а там ни ни"; "Цель ясна: показать Вашингтону, что в стране полный беспредел и Порошенко не контролирует ситуацию. И момент выбран удачно". "Взрыв возле американского посольства — прямой прохлоп МВД. Охрана диппредставительств — их непосредственная, прописанная в законе обязанность…", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook