Взрыв у посольства США в Киеве переквалифицирован на "хулиганство"

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Факт взрыва у посольства США в Киеве переквалифицировали на злостное хулиганство, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба МВД.

Князев заявил, что после проведения дополнительного осмотра места происшествия полиция видит в этом инциденте признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

"Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог вызвать никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство", — сказал Князев.

Он также добавил, что контроль за расследованием в этом уголовном производстве возложена на главное следственное управление и департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Князев уточнил, что в рамках данного уголовного производства для объективного расследования обстоятельств происшествия Службой безопасности Украины по отдельному поручению органа досудебного расследования отрабатывается версия о возможном совершении преступления с террористической целью.

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В посольстве США, комментируя взрыв, заявили, что не считают его терактом.

Ранее пресс-служба полиции Киева сообщила, что на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме.