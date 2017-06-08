"Замахнулись на святое". Дьяченко о взрыве на территории посольства США

РИА Новости Украина

В Шевченковском районе Киева на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв. Отмечается, что от взрыва неизвестного устройства никто не пострадал. Следователи обследуют территорию и устанавливают причины взрыва.

Пресс-служба управления киевской полиции сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

Также в полиции добавили, что "начато уголовное производство по статье 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц".

Взрыв на территории посольства прокомментировала политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Пишут, в посольство США бросили что-то, что взорвалось. Полиция с Нацгвардией так спешили на место, что чуть не прибыли раньше самого взрыва. Сразу квалифицировали как теракт, оцепили, спасают. хотя обстрел из гранатомета польского консульства считался хулиганством.

Все равно стратили, на святое замахнулись. Кошмарить трамповский Госдеп взялись, учить его жизни, разъяснять угрозы и склонять на свою сторону такими методами. Смешные", – написала эксперт на своей странице в Facebook.

REUTERS Valentyn Ogirenko Взрыв у посольства США в Киеве

ЧП на территории посольства будет расследовать Служба безопасности Украины, сообщила в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

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"Сейчас там работают наши сотрудники, там находится начальник следственного отдела Шевченковского управления полиции, двое взрывотехников, эксперт-криминалист и следователь. Сейчас собирается вся доказательственная база, которая поможет нам определить, какое взрывное устройство было использовано. Мы по возможности пообщаемся и соберем информацию от работников посольства. Все эти материалы будут переданы в прокуратуру, чтобы было принято решение о передаче всех этих материалов в уголовном производстве по подследственностью к СБУ, потому что статья 258 УК "теракт" это как раз подследственность СБУ", — сказала Блищик в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.