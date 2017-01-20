Инаугурация президентов США. Как это было

В пятницу, 20 января, состоится инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Пока в Вашингтоне проходят концерты в честь предстоящей инаугурации, противники нового главы Белого дома организовывают массовые акции протеста и митинги.
Акции протеста начались в США уже на следующий день после выборов, на которых победил Трамп. Беспорядки прокатились по крупным городам по всей стране.
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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января (в 19.00 по Киеву). По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.
О том, как проходили инаугурации бывший президентов США, смотрите в фоторепортаже РИА Новости Украина.