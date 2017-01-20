наверх
20.01.201706:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Инаугурация президентов США. Как это было

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (505)

    (обновлено: )123
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация Барака Обамы
    Инаугурация президентов США
    Джон Ф. Кеннеди и Жаклин Кеннеди перед первым после инаугурации балом, январь 1961 года
    Library & Museum/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация Джона Фицджеральда Кеннеди, 1961 год
    Abbie Rowe/White House Photo
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация Джимми Картера, 1977 год
    Marion S. Trikosko/White House Photo
    Инаугурация президентов США
    Первая известная фотография инаугурации президента показывает Джеймса Бьюкенена на восточном фронте Капитолия США в марте 1857 г.
    REUTERS Library of Congress/Handout via REUTER
    Инаугурация президентов США
    Присяга президента Теодора Рузвельта, 1905 год
    Library of Congress/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    Уходящий президент Гровер Кливленд держит зонтик над Бенджамином Гаррисоном во время принятия присяги, 1889 год
    Library of Congress/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    на инаугурации президента Теодора Рузвельта, 1905 год
    Library of Congress/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    Фотографы на инаугурации Говарда Тафта, март 1909 год
    Library of Congress/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    Толпа танцует на бале после инаугурации президента Герберта Гувера, 1929 год
    Library of Congress/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    Избранный президент Вудро Вильсон и президент Говард Тафт на ступенях Белого дома, 1913 год
    Library of Congress/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация Франклина Рузвельта, март 1933 года
    Library of Congress/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    Франклин Рузвельт принимает присягу от председателя Верховного суда Чарльза Эванса Хьюза, март 1933 года
    Library of Congress/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    Толпа в Вашингтоне на инаугурация Калвина Кулиджа, 1925 год
    Library of Congress/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    Уильям Мак-Кинли во время инаугурационной речи перед предшественником Гровером Кливлендом, март 1897 года
    Library of Congress/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    Инаугурация Гровера Кливленда в Капитолии, март 1885 года
    Library of Congress/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    Рональд и Нэнси Рейган в лимузине во время инаугурационного парада, январь 1981 года
    Ronald Reagan Presidential Library/Handout via REUTERS
    Инаугурация президентов США
    Главный судья Эрл Уоррен принимает присягу у Дуайта Эйзенхауэра, январь 1957 года
    Library of Congress/Handout via REUTERS
    Инаугурация Барака Обамы
    Инаугурация президента США Барака Обамы. На фото: Барак Обама, его супруга Мишель и их дочки
    REUTERS/ Kevin Lamarque

    Рекомендуем

    Италия: землетрясение и сход лавиныКатастрофа в Италии: землетрясение и сход лавины20:37 19.01.2017
    Крещенские купания в КиевеФотоитоги 19 января: Крещение, лавина в Италии, рухнувшая высотка в Иране19:00 19.01.2017
    Служба Онуфрия на КрещениеМитрополит Онуфрий на Крещение освятил воды Днепра в Киеве16:33 19.01.2017
    Крещенские купания в КиевеКрещение: купание по-киевски15:05 19.01.2017
    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом домеБарак Обама: яркие кадры президентства14:24 19.01.2017
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)Крещенские купания: заплывы в Киеве и Одессе13:23 19.01.2017
    Вашингтон перед инаугурацией Д.ТрампаВашингтон перед инаугурацией Трампа12:04 19.01.2017
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 годаСнежная лавина накрыла отель в Италии: кадры с места событий11:17 19.01.2017
    Ситуация в ДонецкеРазрушенные дома Донецка09:46 19.01.2017
    Все фотоленты
    Джон Ф. Кеннеди и Жаклин Кеннеди перед первым после инаугурации балом, январь 1961 года

    В пятницу, 20 января, состоится инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Пока в Вашингтоне проходят концерты в честь предстоящей инаугурации, противники нового главы Белого дома организовывают массовые акции протеста и митинги. 

    Акции протеста начались в США уже на следующий день после выборов, на которых победил Трамп. Беспорядки прокатились по крупным городам по всей стране.

    Читайте также — Трамп перед инаугурацией: судебный иск, катастрофический рейтинг, протесты

    Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января (в 19.00 по Киеву). По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

    О том, как проходили инаугурации бывший президентов США, смотрите в фоторепортаже РИА Новости Украина

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки