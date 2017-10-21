Девушка-пассажир серьезно пострадала при нападении на автобус в Киеве

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Набережно-Рыбальской в направлении Московского моста неизвестные бросили камень в пассажирский автобус, разбив стекло, сообщает dtp.kiev.ua.

"Два неизвестных мужчины кинули камень в окно 114 автобуса. Пострадала девушка, с многочисленными травмами госпитализирована", — сказано в сообщении.

dtp.kiev.ua Девушка-пассажир пострадала при попадании камня в автобус

Отмечается также, что на месте происшествия работала патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

Напомним, в конце сентября в Подольском районе Киева из пистолета обстреляли троллейбус.

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