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    Киев

    Девушка-пассажир серьезно пострадала при нападении на автобус в Киеве

    (обновлено: )38
    Двое неизвестных бросили камень в автобус №114, в следствие чего было разбито стекло. Девушка-пассажир получила серьезные травмы и была госпитализирована.
    Девушка-пассажир пострадала при попадании камня в автобус
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Набережно-Рыбальской в направлении Московского моста неизвестные бросили камень в пассажирский автобус, разбив стекло, сообщает dtp.kiev.ua

    "Два неизвестных мужчины кинули камень в окно 114 автобуса. Пострадала девушка, с многочисленными травмами госпитализирована", — сказано в сообщении.

    dtp.kiev.ua
    Девушка-пассажир пострадала при попадании камня в автобус

    Отмечается также, что на месте происшествия работала патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

    Напомним, в конце сентября в Подольском районе Киева из пистолета обстреляли троллейбус

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