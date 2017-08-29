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    В Николаеве задержан криминальный авторитет "Мультик" - Луценко

    (обновлено: )49011
    По словам Юрия Луценко, задержанные подозреваются в создании преступной организации, которая занималась противоправными действиями на протяжении 2008 - 2017 годов.
    Наручники
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве в результате совместной операции Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержаны пять человек, среди которых лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".

    Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

    "Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008 — 2017 гг занималась угрозами убийств, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влиялие на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области", — написал Луценко.

    Юрий Луценко, facebook
    Пост Юрия Луценко

    Ранее местное издание "Новости-N" со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что правоохранители проводят около 90 обысков у депутатов горсовета и местных предпринимателей в Николаеве.

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