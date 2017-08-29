В Николаеве задержан криминальный авторитет "Мультик" - Луценко

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве в результате совместной операции Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержаны пять человек, среди которых лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008 — 2017 гг занималась угрозами убийств, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влиялие на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области", — написал Луценко.

Юрий Луценко, facebook Пост Юрия Луценко

Ранее местное издание "Новости-N" со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что правоохранители проводят около 90 обысков у депутатов горсовета и местных предпринимателей в Николаеве.