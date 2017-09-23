В Подольском районе Киева обстреляли троллейбус

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В ночь на субботу на проспекте Свободы в Киеве (Подольский район) на конечной обстановке обстреляли троллейбус №26, сообщает "Киев Оперативный".

Киев Оперативный На Виноградаре в Киеве обстреляли троллейбус

"Проспект Свободы, конечная 26 троллейбуса. Просто стоит, водитель отдыхает, все по графику. Услышал два хлопка и треск стекла. Выбежал из машины и увидел убегающих в темноте ребят. Оказалось, что ребята стреляли из пистолета. Пневматического или что-то такое. Повредили два стекла", — говорится в сообщении.

Киев Оперативный На Виноградаре в Киеве обстреляли троллейбус

Подробности инцидента не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве на территории депо полностью сгорел троллейбус.