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    Киев

    В Подольском районе Киева обстреляли троллейбус

    (обновлено: )3811
    По данным СМИ, неизвестные произвели несколько выстрелов, вероятно, из пневматического пистолета, повредив стекла в троллейбусе.
    На Виноградаре в Киеве обстреляли троллейбус
    Киев Оперативный

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В ночь на субботу на проспекте Свободы в Киеве (Подольский район) на конечной обстановке обстреляли троллейбус №26, сообщает "Киев Оперативный". 

    Киев Оперативный
    На Виноградаре в Киеве обстреляли троллейбус

    "Проспект Свободы, конечная 26 троллейбуса. Просто стоит, водитель отдыхает, все по графику. Услышал два хлопка и треск стекла. Выбежал из машины и увидел убегающих в темноте ребят. Оказалось, что ребята стреляли из пистолета. Пневматического или что-то такое. Повредили два стекла", — говорится в сообщении.

    Киев Оперативный
    На Виноградаре в Киеве обстреляли троллейбус

    Подробности инцидента не сообщаются. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве на территории депо полностью сгорел троллейбус

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