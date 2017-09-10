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    Киев

    В Киеве избили водителя троллейбуса за замечание

    (обновлено: )26003
    Водитель троллейбуса сделал замечание двум пассажирам, которые, выходя из транспортного средства, ударили ногой по кузову. В ответ парни набросились на него и позже скрылись в неизвестном направлении.
    Киев. Троллейбус номер 24, водителя которого избили, 9 сентября 2017
    Киев Оперативный/Facebook

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Двое неизвестных вечером в субботу избили водителя троллейбуса №24 в столице, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

    Инцидент произошел на остановке "Мостицкий массив".

    Согласно сообщению, выходя из троллейбуса, молодые люди решили ударить ногой по кузову транспорта. Водитель сделал замечание, после чего парни набросились на него с кулаками.

    Киев Оперативный/Facebook, 10 сентября 2017

    "Избили и скрылись в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

    Также уточняется, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

    Ранее СМИ сообщили, что секретарь Национального союза журналистов Украины, директор николаевского Колледжа прессы и телевидения, генеральный продюсер телеканала ТАК TV Глеб Головченко ударил официантку в одном из николаевских ресторанов.

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