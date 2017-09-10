В Киеве избили водителя троллейбуса за замечание

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Двое неизвестных вечером в субботу избили водителя троллейбуса №24 в столице, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Инцидент произошел на остановке "Мостицкий массив".

Согласно сообщению, выходя из троллейбуса, молодые люди решили ударить ногой по кузову транспорта. Водитель сделал замечание, после чего парни набросились на него с кулаками.

Киев Оперативный/Facebook, 10 сентября 2017

"Избили и скрылись в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее СМИ сообщили, что секретарь Национального союза журналистов Украины, директор николаевского Колледжа прессы и телевидения, генеральный продюсер телеканала ТАК TV Глеб Головченко ударил официантку в одном из николаевских ресторанов.