В Киеве избили водителя троллейбуса за замечание

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Двое неизвестных вечером в субботу избили водителя троллейбуса №24 в столице, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Инцидент произошел на остановке "Мостицкий массив".
Согласно сообщению, выходя из троллейбуса, молодые люди решили ударить ногой по кузову транспорта. Водитель сделал замечание, после чего парни набросились на него с кулаками.
"Избили и скрылись в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.
Также уточняется, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее СМИ сообщили, что секретарь Национального союза журналистов Украины, директор николаевского Колледжа прессы и телевидения, генеральный продюсер телеканала ТАК TV Глеб Головченко ударил официантку в одном из николаевских ресторанов.