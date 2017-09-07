В одном из депо Киева произошел пожар, полностью сгорел троллейбус

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В четверг вечером, 7 сентября, произошло возгорание на территории троллейбусного в депо №2 КП "Киевпастранс" на ул. Довженко, 7 (Шевченковский район), сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

kyiv.dsns.gov.ua Пожар в троллейбусном депо в Киеве

"На месте происшествия работали спасатели 6-й пожарной части, в 18:12 локализовали пожар, а в 18:24 — ликвидирован. Погибших и травмированных при пожаре нет", — говорится в сообщении.

kyiv.dsns.gov.ua Пожар в троллейбусном депо в Киеве

Для ликвидации пожара было задействовано две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. В результате ЧП практически полностью сгорел один из троллейбусов. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на территории одного из гаражных кооперативов в Киеве произошел масштабный обвал.