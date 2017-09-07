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    Киев

    В одном из депо Киева произошел пожар, полностью сгорел троллейбус

    (обновлено: )3101
    Возгорание произошло вечером в четверг на территории троллейбусного в депо №2 КП "Киевпастранс" в Шевченковском районе столицы. В результате ЧП никто не пострадал.
    Пожар в троллейбусном депо в Киеве
    kyiv.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В четверг вечером, 7 сентября, произошло возгорание на территории троллейбусного в депо №2 КП "Киевпастранс" на ул. Довженко, 7 (Шевченковский район), сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

    kyiv.dsns.gov.ua
    Пожар в троллейбусном депо в Киеве

    "На месте происшествия работали спасатели 6-й пожарной части, в 18:12 локализовали пожар, а в 18:24 — ликвидирован. Погибших и травмированных при пожаре нет", — говорится в сообщении.

    kyiv.dsns.gov.ua
    Пожар в троллейбусном депо в Киеве

    Для ликвидации пожара было задействовано две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. В результате ЧП практически полностью сгорел один из троллейбусов. Причины возгорания устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что на территории одного из гаражных кооперативов в Киеве произошел масштабный обвал

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