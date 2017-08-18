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    Происшествия

    В Чернигове троллейбус на пешеходном переходе сбил двоих детей

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    Водитель троллейбуса объяснил, что вместе с другими автомобилями пропускал пешеходов на переходе, а когда транспорт двинулся на переход неожиданно выехали на велосипеде дети, их зацепил троллейбус.
    Троллейбус. Архивное фото
    Киевпасстранс

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Чернигове в пятницу водитель троллейбуса на пешеходном переходе сбил двоих детей, сообщил пресс-офицер патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко.

    Под Киевом джип на большой скорости едва не сбил женщину с коляской
    Elena Gumennaja в facebook / 112.ua
    Под Киевом джип на большой скорости едва не сбил женщину с коляской

    По его словам, ДТП произошло в центре города, пострадали 10-летняя девочка и 8-летний мальчик, сестра и брат.

    Водитель троллейбуса объяснил, что вместе с другими автомобилями пропускал пешеходов на переходе, а когда транспорт двинулся на переход неожиданно выехали на велосипеде дети, их зацепил троллейбус. Карета скорой помощи забрала детей в больницу, по предварительному заключению, они получили незначительные телесные повреждения.

    Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

    "Поскольку в ДТП есть потерпевшие, будет открыто уголовное производство. На месте происшествия сразу работал следователь", — приводит слова Копистко УНИАН.

    Напомним, ранее в Киеве на улице Щербаковского водитель автомобиля Mercedes сбил на переходе двоих человек — женщину и девушку, которые оказались матерью и дочерью.

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