В Чернигове троллейбус на пешеходном переходе сбил двоих детей

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Чернигове в пятницу водитель троллейбуса на пешеходном переходе сбил двоих детей, сообщил пресс-офицер патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко.

По его словам, ДТП произошло в центре города, пострадали 10-летняя девочка и 8-летний мальчик, сестра и брат.

Водитель троллейбуса объяснил, что вместе с другими автомобилями пропускал пешеходов на переходе, а когда транспорт двинулся на переход неожиданно выехали на велосипеде дети, их зацепил троллейбус. Карета скорой помощи забрала детей в больницу, по предварительному заключению, они получили незначительные телесные повреждения.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

"Поскольку в ДТП есть потерпевшие, будет открыто уголовное производство. На месте происшествия сразу работал следователь", — приводит слова Копистко УНИАН.

Напомним, ранее в Киеве на улице Щербаковского водитель автомобиля Mercedes сбил на переходе двоих человек — женщину и девушку, которые оказались матерью и дочерью.