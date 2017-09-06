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    В Ивано-Франковской области во время пожара сгорела женщина

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    Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области, возгорание возникло в помещении кухни магазина-кафе. На пожаре спасатели обнаружили тело молодой девушки, сотрудницы заведения.
    Последствия пожара в кафе-магазине в селе Ивано-Франковской области
    Пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Во вторник в селе Люча Косовского района Ивано-Франсковской области произошел пожар в кафе-магазине, в результате которого погибла молодая девушка.

    Пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области
    Последствия пожара в кафе-магазине в селе Ивано-Франковской области

    К месту вызова сразу же направлено пожарных Государственного пожарно-спасательного поста поселка Яблонево, Государственной пожарно-спасательной части №14 города Косов. К месту вызова прибыла и добровольная пожарная дружина села Люча, передает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.

    Как выяснилось, возгорание возникло в помещении кухни магазина-кафе. На пожаре обнаружено тело сотрудницы заведения, 1996 г.р.

    Из-за сильного задымления спасатели работали в составе звена газодымозащитной службы.

    К тушению привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

    Напомним, в Винницкой области пожар произошел в пригородном поезде. Благодаря действиям машиниста сгорел только локомотив, пассажиры не пострадали.

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