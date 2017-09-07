Масштабный обвал произошел на территории гаражного кооператива в Киеве

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В Печерском районе столицы произошел обвал гаражных боксов на территории одного из гаражных кооперативов, передает "Киев Оперативный".

"На линию 102, поступил вызов о взрыве 3-х гаражей в переулке Лабораторный, в гаражном кооперативе "Победа". На место немедленно выехали спасатели ГСЧС, три экипажа скорой помощи, экипаж полиции и взрывотехники. Оказалось, что случился обвал гаражных боксов, но грохот был таким громким, что охранники восприняли это как взрыв", — говорится в сообщении.

Киев Оперативный Обвал гаражных боксов в Печерском районе Киева

Как отмечается, один из боксов был пуст, в других двух под завалами оказались автомобили Toyota и ГАЗ ("Волга"). Обе машины, вероятно, не подлежат восстановлению.

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На месте происшествия работают более 30 спасателей. Причины обвала пока неизвестны. Жертв и пострадавших нет.

Киев Оперативный Обвал гаражных боксов в Печерском районе Киева

Напомним, в конце августа в полуразрушенной усадьбе художника Александра Мурашко на улице Малой Житомирской в центре Киева обвалилась часть балкона.