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    В центре Киева произошел обвал балкона у памятника архитектуры

    (обновлено: )11511
    Усадьба художника Александра Мурашко сейчас находится в аварийном состоянии. Еще два года назад суд вернул ее городу после того, как владелец не выполнил своих обязательств по реставрации здания.
    В центре Киева у памятника архитектуры обвалился балкон
    lb.ua

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В полуразрушенной усадьбе художника Александра Мурашко на улице Малой Житомирской в центре Киева обвалилась часть балкона. Как передает LB.ua, обломки балкона упали на тротуар. В результате инцидента никто из прохожих не пострадал.

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    Еще в ноябре прошлого года киевские власти пообещали отреставрировать аварийную усадьбу выдающегося художника за 4,8 млн грн, а затем открыть в ней музей, галерею или художественную школу.

    В полуразрушенном здании должны отремонтировать крышу, демонтировать балконы, деревянные балочные перекрытия и перегородки, а также усилить дверные и оконные проемы.

    Усадьба Мурашко на Малой Житомирской 14-а, б, защищенная охранной табличкой, сейчас находится в аварийном состоянии. В 2015 году суд вернул ее городу после того, как владелец не выполнил своих обязательств по реставрации здания.

    В начале июня в Тернопольской области рухнул балкон с людьми.

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