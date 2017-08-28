В центре Киева произошел обвал балкона у памятника архитектуры

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В полуразрушенной усадьбе художника Александра Мурашко на улице Малой Житомирской в центре Киева обвалилась часть балкона. Как передает LB.ua, обломки балкона упали на тротуар. В результате инцидента никто из прохожих не пострадал.

Еще в ноябре прошлого года киевские власти пообещали отреставрировать аварийную усадьбу выдающегося художника за 4,8 млн грн, а затем открыть в ней музей, галерею или художественную школу.

В полуразрушенном здании должны отремонтировать крышу, демонтировать балконы, деревянные балочные перекрытия и перегородки, а также усилить дверные и оконные проемы.

Усадьба Мурашко на Малой Житомирской 14-а, б, защищенная охранной табличкой, сейчас находится в аварийном состоянии. В 2015 году суд вернул ее городу после того, как владелец не выполнил своих обязательств по реставрации здания.

В начале июня в Тернопольской области рухнул балкон с людьми.