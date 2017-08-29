В Одесской области обвалился стометровый прибрежный склон

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В селе Фонтанка Одесской области произошел оползень. Обрушился отрезок прибрежного склона длинной около 100 метров. Об этом сообщает местная интернет-газета "Топор".

В результате оползня никто не пострадал, имущество жителей села также не повреждено.

На место инцидента прибыли члены Лиманской районной комиссии по техногенной безопасности. Вместе с главой села они должны оценить потенциальные последствия схода грунта.

Напомним, в августе под Николаевом произошло обрушение конструкции Константиновского элеватора.