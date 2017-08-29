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    В Одесской области обвалился стометровый прибрежный склон

    (обновлено: )19630
    Члены комиссии по техногенной безопасности прибыли на место инцидента. Как отмечается, в результате оползня никто не пострадал. Имущество также не повреждено.
    В селе Фонтанка Одесской области произошел оползень
    dumskaya.net

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В селе Фонтанка Одесской области произошел оползень. Обрушился отрезок прибрежного склона длинной около 100 метров. Об этом сообщает местная интернет-газета "Топор".

    В результате оползня никто не пострадал, имущество жителей села также не повреждено.

    На место инцидента прибыли члены Лиманской районной комиссии по техногенной безопасности. Вместе с главой села они должны оценить потенциальные последствия схода грунта.

    Напомним, в августе под Николаевом произошло обрушение конструкции Константиновского элеватора.

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