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    Мощный тайфун "Пакхар" обрушился на юг Китая

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    Тайфун достиг побережья города Тайшань в провинции Гуандун около 9 утра (04.00 по Киеву). Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 33 метра в секунду, что равносильно 12 баллам.
    Мощный тайфун Пакхар обрушился на юг Китая
    Facebook Bruce Lam

    КИЕВ,27 авг — РИА Новости Украина. Второй за неделю мощный тайфун "Пакхар" в воскресенье утром обрушился на юг Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.

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    Тайфун достиг побережья города Тайшань в провинции Гуандун около 9 утра (04.00 по Киеву). Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 33 метра в секунду, что равносильно 12 баллам.

    Более 140 рейсов уже отменены в международном аэропорту Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.

    "По состоянию на 06.00 (01.00 по Киеву) в международном аэропорту Гонконга были отменены 140 авиарейсов", — сообщает издание со ссылкой на администрацию аэропорта.

    Приостановлено также и паромное сообщение.

    Ранее власти специальных административных районов Гонконг и Макао объявили восьмой (по 10-балльной шкале) уровень штормовой опасности из-за приближения тайфуна "Пакхар".

    Facebook Bruce Lam
    Мощный тайфун "Пакхар" обрушился на юг Китая

    Макао, Гонконг и ряд южных районов материкового Китая до сих пор оправляются от мощнейшего в этом году в Китае тайфуна "Хато", обрушившегося на юг страны в среду днем. Власти Гонконга и Макао впервые с 2012 года и 1999 года соответственно объявили наивысший, десятый уровень штормовой опасности. Жертвами "Хато" по последним данным стали 17 человек, больше всего погибших — девять — было в Макао.

    Для ликвидации последствий власти города впервые в истории привлекли военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

    Ранее сообщалось, что число жертв урагана "Харви" в округе Аранзас американского штата Техас увеличилось до трех человек.

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