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23.08.201710:52
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    В мире

    Мощнейший тайфун обрушился на Китай

    (обновлено: )7701
    Тайфун достиг прибрежных районов города Чжухай в 12.50 по местному времени. Скорость ветра в эпицентре тайфуна составляла 45 метров в секунду, что равносильно 14 баллам.
    Тайфун в Китае
    twitter.com/Ashokanews1

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Мощный тайфун "Тяньгэ" в среду, 23 августа, обрушился на южную китайскую провинцию Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая.

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    Тайфун достиг прибрежных районов города Чжухай в 12.50 по местному времени. Скорость ветра в эпицентре тайфуна составляла 45 метров в секунду, что равносильно 14 баллам.

    По кадрам, опубликованным телеканалом, видно, что улицы города уже залиты водой.

    ​Ранее власти специальных административных районов Гонконг и Макао впервые с 2012 года и 1999 года соответственно объявили наивысший, десятый уровень штормовой опасности из-за надвигающегося тайфуна.

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